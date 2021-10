Artesãos do Espírito Santo já podem se inscrever para feiras nacionais

Por Basilio Machado - Basilio Machado 11

Os artesãos do Espírito Santo interessados em participar das feiras nacionais do setor de artesanato já podem se inscrever para conseguir apoio da Aderes no transporte das peças a serem exibidas. O edital com as regras para participação já está disponível no site da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) na internet.

As feiras contempladas no edital são a 32ª Feira Nacional de Artesanato Belo Horizonte e a 21ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato de Pernambuco. Nesses eventos, o artesão poderá divulgar e comercializar seus produtos.

De acordo com o edital, os artesãos selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

Os selecionados deverão ainda se comprometer em chegar um dia antes da abertura do evento para montagem do estande, e retornar a sua cidade natal um dia depois do término do evento selecionado, para a desmontagem do estande.

Nossa opinião: Nesse momento de retomada da economia, qualquer ajuda aos artesãos é benvinda. As feiras nacionais são uma boa oportunidade para a divulgação do artesanato capixaba. O apoio da Aderes é um pequeno, mas importante passo para recuperar o tempo e o dinheiro perdido pelos artesãos durante a pandemia. Espera-se que medidas mais audaciosas para o setor sejam anunciadas pelos governos Federal, Estadual e municipais.

