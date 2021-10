Após 11 dias hospitalizado, morre empresário capixaba Flávio Salles

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 123

Morreu nesta quinta-feira (28), empresário do ramo de eventos Flávio Salles, vítima de um grave acidente ocorrido no dia 17 deste mês, no quilômetro 40 da BR 262, em Domingos Martins. O mesmo acidente vitimou, também, o empresário Hegner Kautsky, de 54.

Salles estava internado há 11 dias, mas não resistiu aos ferimentos causados pela batida, que envolveu o veículo em que ele, Kautsky e mais duas pessoas estavam bateu de frente com uma carreta bitrem.

Flávio é conhecido por trazer grandes nomes da música para se apresentar no Espírito Santo, um deles, o inesquecível show do ex-Beatle Paul McCartney. As informações sobre o velório e sepultamento de Salles não foram repassadas.

