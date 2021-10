Anuário do Cooperativismo Capixaba 2021 será lançado nesta quarta-feira

Por Redação - Redação 7

Nesta quarta-feira (27), o Sistema OCB/ES vai lançar o Anuário do Cooperativismo Capixaba 2021, uma publicação que traz em destaque os principais indicadores, conquistas e resultados alcançados pelas cooperativas do Espírito Santo ao longo do último. O lançamento ocorrerá de forma on-line a partir das 16h, com transmissão pelo canal da instituição no Youtube.

Durante o evento, serão divulgados os dados mais expressivos que traduzem o impacto econômico e social das cooperativas capixabas. Já na publicação, poderão ser acessadas as informações completas sobre o cooperativismo no mundo, no Brasil e no Espírito Santo, incluindo resultados divididos por ramos de atuação.

Entre os nomes que marcarão presença no lançamento está o consultor econômico, sócio da 4E e da 4intelligence, professor do Insper e doutor em Teoria Econômica, Juan Jensen. O convidado especial ministrará uma palestra na qual vai compartilhar as suas análises e perspectivas sobre a economia para o ano de 2022.

Além disso, a professora e doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia, Arilda Teixeira, também participará do evento de lançamento. A profissional foi a responsável pela coordenação técnica do Anuário e faz parte do projeto pelo segundo ano consecutivo.

Anuário mostra trabalho da OCB-ES

A programação conta, ainda, com uma fala do presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas, que trará a sua visão sobre a contribuição do cooperativismo no campo social. Autoridades do cenário capixaba também foram convidadas para participar desse momento.

De acordo com o presidente do Sistema OCB/ES, Dr. Pedro Scarpi Melhorim, o lançamento de mais uma edição mostra o trabalho responsável realizado pela instituição na defesa e no desenvolvimento do cooperativismo no Espírito Santo.

“Ao compilar essa série de informações, estamos criando insumos para a geração de um conhecimento cada vez mais qualificado sobre o nosso modelo de negócio, sendo capaz de gerar melhorias nas mais diversas áreas de atuação”, explica.

Além disso, será possível entender como, para além dos números, o movimento cooperativista faz parte da vida das pessoas. É o que aponta o superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira.

“O Anuário mostra com clareza como os produtos e serviços das nossas cooperativas estão no dia a dia dos capixabas, e esse reconhecimento é muito importante. Quanto mais a sociedade entender o impacto que provocamos, mais o nosso potencial será conhecido, o que é extremamente positivo para o cooperativismo”, conclui.

