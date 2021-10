Alunos recebem visita da cadela farejadora da PM e de militares em Guaçuí

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 87

Alunos da Escola Municipal José Antônio Carvalho, no distrito de São Tiago, em Guaçuí, receberam uma visita especial nesta quinta-feira (7). É que a cadela farejadora Alga e alguns militares do 3º Batalhão estiveram na instituição de ensino para conversar com as crianças sobre as normas de trânsito.

Ao todo, 55 alunos do pré ao 5º ano participaram da palestra sobre a segurança no trânsito. Eles aprenderam como devem desembarcar do transporte escolar, atravessar a rua, sobre o uso do cinto de segurança e outros assuntos. A ação teve a participação da diretora Jaqueline Vieira e de sua equipe escolar.

Esse evento foi promovido pelo projeto “Matilha Amiga”, da patrulha K9 do 3º Batalhão. O objetivo é levar às crianças, jovens e adolescentes informações importantes que ajudem a sociedade, como a prevenção ao uso de drogas, consequências penais e sociais de crimes e os princípios básicos de respeito e cidadania.

