Acidente na ES 164, em Cachoeiro, deixa motorista de caminhão ferido

Um motorista ficou ferido na noite desta quinta-feira (21), após um acidente na ES 164, que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta.

O caminhão que era conduzido pelo homem estava carregado com frutas e tombou próximo a uma empresa de mármore e granito, no trecho bastante conhecidos por acidentes.

Tudo aconteceu por volta das 22h15 e a pista precisou ser isolada por cerca de uma hora, já que a carga ficou espalhada pela rodovia. O motorista contou com ajuda de pessoas que passavam pela via no momento do tombamento e de funcionários da empresa que fica às margens da via.

Ele ficou preso às ferragens e, apesar dos ferimentos, estava consciente e foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Veja as fotos deste acidente.

