A três dias do Seminário Revelar, Roberto Carlos detalha acidente na infância em Cachoeiro

A três dias da realização do Seminário Revelar Cachoeiro de Itapemirim, o Rei Roberto Carlos detalha o acidente em que perdeu a perna, ainda na infância, quando residia na Capital Secreta do Mundo. A história será retratada na série biográfica de Nelson Motta e Patrícia Andrade.

Em entrevista ao podcast W/Cast de Washington Olivetto, o jornalista Nelson Motta contou como será a série e dos detalhes do acidente, revelados pelo próprio Roberto Carlos.

“É dia de festa em Cachoeiro de Itapemirim, com a bandinha da cidade tocando e crianças correndo pelas ruas. O trem vem vindo, apitando, e surge um menino na frente. Ao fundo, Roberto Carlos canta à capela a música “O divã”, com os versos “relembro bem a festa, o apito, e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava, em seus braços quem chorava, e no céu ainda olhava”, descreve Nelson Motta na primeira cena da série de quatro episódios.

Segundo o jornalista, o cantor ficou à vontade para falar sobre o assunto. “Fizemos várias entrevistas com ele, e ele foi ótimo. A tática era perfeita: ‘Roberto, a gente só vai botar no roteiro o que você contar. O que você não quiser, não conta, simplesmente’. Ele, surpreendentemente, se abriu bastante. Disse a ele que, para fazer o projeto, seria importante que o personagem fosse humanizado. Ele já virou uma entidade. O cara tem que ser corneado, o cara tem que sofrer, e ele topou tudo isso. Meu compromisso era fazer o primeiro tratamento. Patrícia fez outras versões e agora não falta mais nada. Falta só o OK dele mesmo”, disse Nelson Motta à Washington Olivetto.

Seminário quer revelar Cachoeiro de Itapemirim

O Seminário Revelar Cachoeiro tem o objetivo de mostrar como o turismo pode se tornar um indutor do desenvolvimento do município. O será realizado na próxima quarta (3) e quinta-feira (4), no hotel Bristol, e trará grandes nomes que falarão sobre formas de alavancar o turismo na região. Por conta da pandemia, a participação no local será limitada.

No entanto, todo o evento será transmitido por meio do canal no YouTube (www.youtube.com/portalaquinoticias) e a participação é gratuita.

Confira a programação completa do seminário Revelar Cachoeiro:

03 de novembro

14h – Abertura oficial com as presenças do governador do Estado, Renato Casagrande, do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho e do diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho Soares.

Abertura oficial com as presenças do governador do Estado, Renato Casagrande, do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho e do diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho Soares. 16h – Palestra com Jotabê Medeiros, jornalista e autor da biografia “Roberto Carlos: por isso essa voz tamanha”.

Palestra com Jotabê Medeiros, jornalista e autor da biografia “Roberto Carlos: por isso essa voz tamanha”. 17h – Painel sobre o cantor Roberto Carlos, trazendo suas histórias e um profundo debate sobre como desenvolver economicamente o município usando a força da marca “Roberto Carlos”

Painel sobre o cantor Roberto Carlos, trazendo suas histórias e um profundo debate sobre como desenvolver economicamente o município usando a força da marca “Roberto Carlos” 18h – Talk show com as músicas do Rei Roberto Carlos

04 de novembro

8h30 – Palestra com Barry Charles Silva, Secretário de Turismo de Varginha.

Palestra com Barry Charles Silva, Secretário de Turismo de Varginha. 9h30 – Palestra com Edu Henning, jornalista e crítico musical.

Palestra com Edu Henning, jornalista e crítico musical. 10h30 – Palestra com Samir El Ghaoui, Secretário da Turispetro (Secretaria Municipal de Turismo de Petrópolis), “Como minha cidade desenvolve o turismo baseado na marca família Real”.

Palestra com Samir El Ghaoui, Secretário da Turispetro (Secretaria Municipal de Turismo de Petrópolis), “Como minha cidade desenvolve o turismo baseado na marca família Real”. 14h – Palestra com Gustavo Arrais, ex-secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais.

Palestra com Gustavo Arrais, ex-secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais. 16h – Palestras com a diretores da Associação de Turismo de Conservatória falando sobre o sucesso nas ações de turismo no distrito de Valença (RJ).

Palestras com a diretores da Associação de Turismo de Conservatória falando sobre o sucesso nas ações de turismo no distrito de Valença (RJ). 18h – Encerramento do seminário com apresentação musical de um grupo de seresteiros de Conservatória.

