Londrina afunda Confiança e iguala pontuação do Brusque na briga do rebaixamento

O Londrina começou a ver a luz no fim do túnel. Na noite deste sábado, o clube paranaense venceu o confronto de desesperados contra o Confiança, por 2 a 0, em pleno Batistão, em Aracaju (SE), pela 32ª rodada, e igualou a pontuação do primeiro rival fora da degola na Série B do Campeonato Brasileiro.

Zeca e Roberto fizeram os gols que deixaram o Londrina em 17º lugar com os mesmos 35 pontos do Brusque, que tem duas vitórias a mais (10 a 8). O Confiança, por outro lado, amarga a penúltima colocação com 31 pontos. Só está na frente do Brasil-RS, com 23 e virtualmente rebaixado.

O primeiro tempo foi movimentado, com a diferença de que os paranaenses souberam aproveitar as oportunidades. Na primeira, aos 9 minutos, Jhonny Lucas desviou e a bola assustou o goleiro Rafael Santos. O Confiança manteve a calma e respondeu em dois lances seguidos.

Aos 13 minutos, Álvaro fez boa jogada, cortou e bateu firme, mas César espalmou. No escanteio batido, aos 14, Nirley apareceu na segunda trave e cabeceou. A bola tirou tinta da trave. Antes que o Confiança pudesse gostar do jogo, o Londrina acertou o alvo.

Aos 27 minutos, Zeca recebeu lançamento e bateu cruzado para abrir o marcador. No embalo, os visitantes ampliaram aos 37 minutos. Caprini cruzou da esquerda, Roberto dominou e bateu no canto, sem chances para Rafael Santos.

No segundo tempo, o Confiança teve uma boa chance de diminuir o marcador aos 11 minutos. César saiu mal no cruzamento de João Paulo. Nirley tocou de cabeça junto com Marcondes quase embaixo do gol, mas a bola subiu e caiu na rede em cima do gol.

O Confiança voltou a tentar aos 35 minutos em cabeçada de Nirley, mas César conseguiu mandar para fora. No minuto seguinte, o Londrina respondeu em uma bomba de Matheus Bianqui, mas Rafael Santos tirou com as pontas dos dedos. Aos 39 minutos, Rafael Santos fez grande defesa em cabeçada de Salatiel. Antes do apito final, Hernane bateu falta e César foi buscar no ângulo.

Na 33ª rodada, o Confiança visitará o Botafogo no Rio, na quarta-feira, às 19 horas. O Londrina, por sua vez, jogará na terça-feira, às 19 horas, contra o Remo, no Baenão, em Belém (PA).

FICHA TÉCNICA

CONFIANÇA 0 X 2 LONDRINA

CONFIANÇA – Rafael Santos; Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Madison (Tiago Reis), Vinícius Barba (Adriano) e Álvaro; Rafael Vila (Neto Berola), Lohan (Hernane) e Ítalo (Robinho). Técnico: Luizinho Lopes.

LONDRINA – César; Elacio Cordoba (Matheus Bianqui), Marcondes, Augusto e Eltinho; Jhonny Lucas, João Paulo (Jean Henrique) e Marcelo Freitas; Caprini (Luiz Henrique), Zeca (Salatiel) e Roberto (Victor Daniel). Técnico: Márcio Fernandes.

GOLS – Zeca, aos 27 minutos, Roberto, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

CARTÕES AMARELOS – Madison, Márcio Fernandes, Zeca, Caprini e João Paulo.

RENDA e PÚBLICO – portões fechados.

LOCAL – Batistão, em Aracaju (SE).

