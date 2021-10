Bruno Guimarães sofre pênalti e abre caminho para a vitória do Lyon sobre o Lens

Por Estadão - Estadão 5

Mais uma vez os brasileiros do Lyon tiveram participação importante neste início de temporada e o time derrotou o Lens, vice-líder do Campeonato Francês, por 2 a 1, na tarde deste sábado. O jogo aconteceu no Parc Olympique Lyonnais e foi válido pela 12ª rodada.

O resultado positivo leva o Lyon aos 19 pontos, na quinta colocação. O Lens segue na segunda colocação momentaneamente, apesar da derrota, mas vê o líder PSG abrir 10 pontos de vantagem na ponta da tabela. O Lens tem 21 pontos ganhos.

O primeiro gol do Lyon aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, após jogada entre os brasileiros Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que terminou em pênalti marcando em cima de Bruno. O atacante Toko Ekambi foi para a cobrança e converteu.

O Lens chegou a empatar com gol de Clauss, mas o VAR anulou o gol marcado pelos visitantes. O primeiro tempo ainda teve o segundo gol do Lyon. Aos 41 minutos, Houssem Aouar pegou rebote e cabeceou para ampliar.

O Lens contou com um pouco de sorte para colocar fogo no jogo aos 16 minutos do segundo tempo e diminuir o placar para 2 a 1. Kalimuendo chutou de maneira esquisita e conseguiu enganar o goleiro Lopes do Lyon para marcar o gol, que dessa vez valeu. Apesar de dificultar a vida do Lyon até o final do jogo, o Lens não teve sucesso buscando o empate.

A Liga Europa passa a ser o foco do Lyon a partir de agora. Na próxima quinta-feira, o time francês enfrentará o Sparta Praha em casa pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. Já o Lens volta a campo pelo Campeonato Francês na próxima sexta-feira, para enfrentar o Troyes em casa.

