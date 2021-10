Cristiano Ronaldo brilha, United bate Tottenham e acaba com série de insucessos

Por Estadão - Estadão 4

O Manchester United venceu o Tottenham fora de casa pelo convincente placar de 3 a 0 neste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês, e conseguiu aliviar o mau momento que vive o time. Cristiano Ronaldo foi o protagonista da partida, com um gol e uma assistência. Do outro lado, a pressão segue aumentando com o início de temporada apresentado pelo time londrino.

A vitória coloca fim a uma sequência de quatro partidas sem vencer no Campeonato Inglês e leva o Manchester ao quinto lugar na tabela, com 17 pontos. Já o Tottenham possui 15 e fica na oitava colocação. Esta foi a segunda derrota seguida da equipe.

Os torcedores do Manchester United vieram para o jogo com duas goleadas frescas na cabeça e que serviram para aumentar ainda mais a pressão sobre o treinador Ole Solskjaer, mas quem acabou vaiado foi o técnico adversário, Nuno Espírito Santo. A primeira goleada foi a por 5 a 0 para o Liverpool na última partida. A outra foi a derrota sofrida por 6 a 1 na penúltima vez que enfrentou o Tottenham, durante o início da última edição do campeonato.

Foi a partir dos 20 minutos que o jogo esquentou e começou a ter mais chances de ataque. Os dois times criaram chegadas de perigo e o Tottenham até chegou a marcar com Romero, mas foi assinalado impedimento no lance. O placar foi aberto aos 38 minutos, com um golaço de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes tirou um lançamento da cartola e o atacante pegou de primeira, sem deixar a bola cair, e bateu cruzado para acertar o cantinho.

Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo chegou a marcar mais um, mas o gol foi anulado por impedimento. Minutos depois, o técnico português Nuno Espírito Santo foi fortemente vaiado no início do segundo tempo ao tirar o brasileiro Lucas Moura de campo para a entrada de Bergwijn. A torcida do time londrino não aprovou a alteração e entonou um canto para gritar que o treinador não sabia o que estava fazendo. Além de Lucas, os brasileiros Fred e Emerson Royal estiveram em campo.

O Manchester United ampliou o marcador aos 18 minutos, com um belo gol de Cavani. O uruguaio recebeu um bom passe de Cristiano Ronaldo, dominou rápido e finalizou por cima do goleiro adversário. Ainda deu tempo do time de Manchester fazer mais um. Matic enfiou bola para Rashford com certa facilidade e o atacante tirou do goleiro com categoria.

O próximo compromisso do Manchester será contra a Atalanta fora de casa, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Os ingleses lideram o Grupo F, que está bastante embolado. Já o Tottenham joga em casa contra o Vitesse, da Holanda, na próxima quinta-feira, pela quarta rodada da Liga Conferência. No momento, os londrinos estão fora da zona de classificação para a próxima fase.

