Aldridge se torna 48° jogador da NBA a superar os 20 mil pontos, e Nets vence

Lamarcus Aldridge fez história na NBA nesta sexta-feira. O experiente pivô do Brooklyn Nets, de 36 anos, havia anunciado a aposentadoria das quadras após problema cardíaco no começo do ano, fez tratamento, foi liberado pelos médicos e optou por nova temporada. Em um jogo até então duro contra o Indiana Pacers, ele saiu do banco de reservas para colaborar com 21 pontos e superar a marca de 20 mil pontos na carreira. É o 48° atleta da NBA a conseguir o feito, apenas o 7° em atividade. Com sua ajuda, vitória por 105 a 98.

O terceiro triunfo dos Nets em seis jogos na NBA foi mais duro do que o imaginado na Barclays Center. O Indiana começou com tudo e fez 38 a 26 no primeiro quarto. Antes do intervalo, o técnico Steve Nash não teve dúvidas em lançar Aldridge para auxiliar os astros James Harden, cestinha do time com 29 pontos e Kevin Durant, que contribuiu com outros 22.

O pivô precisava de somente 10 pontos para alcançar a marca histórica e foi logo acertando a mão duas vezes para a equipe ir ao descanso com vantagem mínima de 58 a 55. Mas foi no segundo tempo da partida que as coisas começaram a ficar melhores para os Nets. Com aproveitamento acima dos 60% nos arremessos, o pivô estava elétrico em quadra.

Ao anotar a cesta que deixou o placar em 83 a 69, o sorriso no rosto de Aldridge na comemoração era de quem entrava para a história. Foram mais 11 pontos até o final da partida e oito rebotes. Agora, o pivô soma 20.011 na NBA.

“É uma sensação boa, uma verdadeira bênção. Definitivamente não pensei que isso aconteceria depois do que ocorreu no ano passado (problema no coração). Suportei, lutei, e soube fazer tudo certo para voltar à quadra e me sentir abençoado”.

Após perder dois jogos por causa de dores no tornozelo direito, LeBron James voltou a defender o Los Angeles Lakers justamente contra o Cleveland Cavaliers, seu time de coração. Profissional, o astro anotou 26 pontos para conduzir sua equipe à vitória por 113 a 101. Após um início ruim de temporada, os Lakers têm campanha de três vitórias e três derrotas e espera embalar na NBA.

Confira os resultados de sexta-feira:

Toronto Raptors 110 x 109 Orlando Magic

Miami Heat 114 x 99 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 105 x 98 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 109 x 113 Sacramento Kings

Los Angeles Lakers 113 x 101 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 106 x 75 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 111 x 92 Los Angeles Clippers

Confira os jogos deste domingo:

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Utah Jazz

Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

