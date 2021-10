Zé Rafael deve ser novidade entre titulares do Palmeiras; Menino treina sem dores

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O Palmeiras terá dois reforços na visita ao Grêmio, domingo, pelo Brasileirão. Após cumprir suspensão diante do Sport, Zé Rafael deve ser a novidade na escalação titular, enquanto Gabriel Menino está recuperado de lesão e ficará como opção de reserva.

Continua depois da publicidade

Zé Rafael trabalhou normalmente com o grupo nesta sexta-feira e seu retorno pode fazer Danilo voltar à reserva. A definição da escalação ocorre neste sábado, no último trabalho antes do embarque para Porto Alegre.

Sem esconder que está utilizando o Brasileirão para aprimorar o time que decidirá a Libertadores com o Flamengo, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, Abel Ferreira pode iniciar o jogo com a manutenção da equipe que começou o embate com os pernambucanos, apenas com a volta de Zé Rafael.

Advertisement

Mesmo entrando nem nos jogos, Gustavo Scarpa permaneceria como opção. Na frente, Luiz Adriano seria mantido após chamada de atenção por causa do gesto pedindo silêncio à torcida.

Continua depois da publicidade

Recuperado de um entorse no tornozelo esquerdo, Gabriel Menino trabalhou forte pelo segundo dia seguido com o grupo e deve ser relacionado para a viagem a Porto Alegre.

Abel Ferreira comandou um treino tático nesta sexta-feira, com atividades posicionais e orientação para movimentações construção de jogadas. Na sequência, dividiu o elenco em três equipes e realizou um trabalho técnico em campo reduzido.

A escalação diante do Grêmio, em Porto Alegre, deve ter: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael e Rafael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].