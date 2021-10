Zayn Malik e Gigi Hadid terminam relacionamento após seis anos juntos

Por Estadão - Estadão 6

Gigi Hadid e Zayn Malik terminaram o namoro após quase seis anos de relacionamento. A informação foi divulgada pela revista People nesta quinta-feira, 28.

A notícia foi veiculada horas depois que o TMZ publicou uma reportagem onde fontes disseram que a mãe de Gigi, Yolanda, alegou que Zayn a agrediu. Ele negou a acusação em um comunicado enviado ao site.

“Eu nego com firmeza e, para o bem de minha filha, me recuso a dar mais detalhes e espero que Yolanda reconsidere suas falsas alegações e avance no sentido de resolver estas questões familiares em particular”, reforçou.

Antes da publicação do TMZ, Zayn veio a público no Twitter falar sobre um desentendimento em família e diz que se manifestou para que o caso não caísse na mídia com ‘fatos errados’.

“Este era e deveria continuar sendo um assunto privado, mas parece que, por enquanto, há divisões e, apesar dos meus esforços para restaurar-nos a um ambiente familiar pacífico que me permitirá ser co-pai da minha filha da maneira que ela merece, isso já foi ‘vazado’ para a imprensa”, iniciou.

“Tenho esperança, porém, de cura para todos os envolvidos com as palavras compartilhadas e, mais importante, permaneço vigilante para proteger Khai e dar a ela a privacidade que ela merece”, escreveu.

Gigi se manifestou através de um representante, resumindo-se a dizer que “está exclusivamente focada no melhor para Khai. Ela pede privacidade durante este tempo”.

O término ainda não foi confirmado pelo cantor ou pela modelo. Os dois já passaram por outra crise no relacionamento e ficaram um período separados em 2018. Eles são pais de Khai, de um ano.

Redação, O Estado de S.Paulo

Estadao Conteudo

