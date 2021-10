Lollapalooza 2022 terá Foo Fighters, Miley Cyrus e The Strokes entre as atrações

Por Estadão - Estadão 6

Foo Fighters, Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat e A$AP Rocky são alguns dos nomes confirmados para o Lollapalooza Brasil em 2022. O festival que acontece nos dias 25, 26 e 27 de março volta para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, após adiamento da edição de 2020 por conta da pandemia de coronavírus.

Quem comprou ingressos para 2020 vai poder trocar para a edição de 2022 entre os dias 3 e 16 de novembro no site oficial ( https://www.lollapaloozabr.com/ ) do Lollapalooza Brasil.

A troca só será necessária para o Lolla Day, que é válido para apenas um dia de evento.

Quem tem o Lolla Pass (para os três dias) não vai precisar fazer a mudança.

Em seguida, a partir de 18 de novembro, as vendas abrirão para o público em geral.

O line-up do festival também conta com a presença de nomes como Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid.

Confira a programação completa:

25 de março, sexta-feira

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alan Walker, Chris Lake, Jack Harlow, LP, Marina, Turnstile, Caribou, The Wombats, Pabllo Vittar, Ashnikko, Matuê, 070 Shake, Jetlag, VINNE, jxdn, Beowülf, Detonautas, Edgar, Meca, Barja.

26 de março, sábado

Miley Cyrus, A$AP Rocky, A Day To Remember, Alok, Alexisonfire, Alessia Cara, Deorro, Emicida, King Gizzard & the Lizard Wizard, Remi Wolf, Silva, Jão, Boombox Cartel, Chemical Surf, Terno Rei, DJ Marky, Victor Lou, Clarice Falcão, Jup do Bairro, MC Tha, Ashibah, Fatnotronic, WC no Beat and Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas.

27 de março, domingo

Foo Fighters, Martin Garrix, Alesso, Jane’s Addiction, Black Pumas, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Idles, Kehlani, Goldfish, Gloria Groove, Djonga, Cat Dealers, Rashid, Fresno, Evokings, Planta & Raiz, Lagum, Fancying, MALIFOO, menores atos, FractaLL x Rocksted.

