BCE mantém juros, mas seguirá com compras do PEPP em ritmo 'moderadamente menor'

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar suas taxas de juros inalteradas após reunião de política monetária concluída nesta quinta-feira, como se previa, mas ressaltou que as compras de ativos por meio do programa emergencial da pandemia, conhecido como PEPP, seguirão em ritmo “moderadamente menor” do que no segundo e terceiro trimestres deste ano. As principais taxas de juros do BCE, a de refinanciamento e a de depósitos, permaneceram em 0% e -0,50%, respectivamente.

O BCE manteve o volume do PEPP em 1,85 trilhão de euros, mas apontou em comunicado que “condições favoráveis de financiamento” permitem que as aquisições continuem sendo feitas em ritmo “moderadamente menor” do que nos dois últimos trimestres.

O Banco Central Europeu reiterou que o PEPP poderá não ser totalmente utilizado, mas ressaltou que também poderá ser “recalibrado”, para garantir que as condições de financiamento permaneçam favoráveis.

O BCE também deixou inalterado o tamanho do Programa de Compras de Ativos (APP, na sigla em inglês), em 120 bilhões de euros, a um ritmo mensal de 20 bilhões de euros. As compras do APP serão realizadas “pelo tempo que for necessário”, reafirmou a autoridade monetária.

Em comunicado, o BCE reiterou ainda que o período de vigência do PEPP irá “pelo menos” até o fim de março de 2022. A instituição voltou a ressaltar, porém, que as compras do PEPP continuarão até que a crise da covid-19 seja superada.

O órgão reafirmou também que os juros básicos vão continuar nos níveis atuais ou menores “até que a meta de inflação de 2%” seja alcançada de forma duradoura.

