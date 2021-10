Minas rescinde com Maurício Souza após polêmicas e comentários homofóbicos

Por Estadão - Estadão 7

Após uma série de polêmicas envolvendo Maurício Souza, o Minas Tênis Clube anunciou, na tarde desta quarta-feira, a rescisão do contrato com o jogador de vôlei. O atleta se retratou conforme a diretoria do clube exigiu, mas a pressão de patrocinadores e da opinião pública acabaram fazendo com que o fim do vínculo fosse acertado.

O Minas escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais: “O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube.”

Maurício havia sido afastado do Minas Tênis Clube na terça-feira em razão da pressão de patrocinadores do time provocada por uma série de declarações homofóbicas em suas redes sociais. Ele foi multado e orientado a se retratar. De noite, fez uma retratação tímida no Twitter, plataforma que pouco utiliza e na qual tinha menos de 50 seguidores no momento da publicação.

Nesta quarta, voltou a pedir desculpas, desta vez por meio de um vídeo no Instagram onde fizera as postagens preconceituosas, mas novamente de forma protocolar. Não convenceu a opinião pública, os patrocinadores e o Minas, que anunciou sua dispensa minutos depois de o jogador fazer a publicação.

No vídeo, o central passou a mensagem de que não estava arrependido e lamentou por, na sua visão, não poder expressar sua opinião. “Eu vim aqui para pedir desculpas a todos que sentiram ofendidos com a minha opinião, por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi minha intenção. Tenho direito a defender aquilo que acredito. Respeito todos, sempre respeitei. Joguei dentro de quadra com vários homossexuais”, afirmou o central do time masculino de vôlei do Minas aos seus mais de 350 mil seguidores no Instagram.

O central reclamou que “não pode mais dar a opinião” e “colocar os valores de família acima de tudo”. “Se não a gente é taxado de homofóbico, preconceituoso. Eu não concordo com isso”, contestou. “Infelizmente chegamos a esse ponto. Os patrocinadores repudiaram. Não sei o que fiz, se foi algum crime. Se fosse algum crime a polícia já teria vindo aqui em casa me prender. Apenas defendi o que acredito e coloquei a minha opinião”, completou.

Ele reconheceu, antes de ser dispensado, que sua situação no Minas era complicada. “Estou passando por dificuldades no time, talvez eu venha a sair por conta de uma opinião”, comentou o jogador, que se mostrou confiante em arranjar um novo time antes mesmo de ter seu vínculo rescindido. “Pode ter certeza que vou arrumar outro time para jogar. Não é porque sou bonitinho ou grande. É porque sou competente”, argumentou.

Ainda na tarde desta quarta-feira, pouco depois do anúncio do Minas, Maurício foi às suas redes sociais confirmar a notícia. Ele, mais uma vez, reforçou que continuará defendendo aqui que julga ser “o certo”. “Sigo meu caminho plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final”, escreveu.

