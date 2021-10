Sem LeBron James, Lakers ganham dos Spurs na prorrogação; Knicks derrotam 76ers

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers se enfrentaram na rodada de terça-feira da NBA, no ginásio AT&T Center, em San Antonio, no Texas, e protagonizaram um dos melhores jogos deste início de temporada regular. Melhor para o time da Califórnia, que venceu na prorrogação por 125 a 121, mesmo desfalcado do astro LeBron James, de fora por conta de dores no tornozelo direito.

Continua depois da publicidade

Os grande nomes dos Lakers foram Anthony Davis e Russell Westbrook. A dupla correspondeu às expectativas e brilhou muito com “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) para ambos. O ala-pivô marcou 33 pontos, com 17 rebotes, quatro assistências e quatro tocos, enquanto que o armador anotou 33 pontos, com 10 rebotes e oito assistências, em sua melhor atuação pela equipe. Malik Monk foi outro destaque com 17 pontos e três assistências.

Os Spurs fizeram grande jogo e os jovens jogadores comandados pelo técnico Gregg Popovich dão cada vez mais indícios de que podem ir longe na temporada 2021-2022. Dejounte Murray anotou um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos) com 21 pontos, 15 assistências e 12 rebotes, enquanto que o pivô Jakob Poeltl teve a melhor marca de sua carreira com 27 pontos e 14 rebotes.

Advertisement

Com duas vitórias seguidas na temporada após começar com tropeços, os Lakers vem com campanha de 2-2, agora na sétima colocação da Conferência Oeste. Apesar dos bons jogos, os Spurs tem recorde negativo de 1-3 e ocupam a incômoda 13.ª posição no Oeste.

Continua depois da publicidade

Em Nova York, o New York Knicks se recuperou bem da última derrota sofrida para o Orlando Magic. Jogando novamente no ginásio Madison Square Garden, a franquia nova-iorquina se impôs no segundo quarto com 39 a 16 na parcial e venceu o Philadelphia 76ers por 112 a 99.

Sem grandes destaques individuais, o coletivo foi o forte dos Knicks no jogo. Os principais cestinhas foram Kemba Walker (19 pontos e cinco assistências), que fez a sua melhor atuação na temporada, Evan Fournier (18 pontos) e Julius Randle (16 pontos, 11 rebotes e sete assistências).

Do outro lado, a equipe da Pensilvânia contou apenas com uma ótima performance de Tobias Harris. O ala flertou com o “triple-double”, anotando 23 pontos, nove rebotes e nove assistências. Totalmente apagado, o pivô camaronês Joel Embiid não foi bem e contribuiu apenas com 14 pontos e seis rebotes em 30 minutos em quadra.

Continua depois da publicidade

Com o triunfo, os Knicks alcançaram a campanha de 3-1, assumindo a segunda posição da Conferência Leste. Já os 76ers chegaram ao retrospecto de 2-2 e caíram para a 11ª colocação na mesma conferência.

Confira a rodada de terça-feira na NBA:

New York Knicks 112 x 99 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 98 x 106 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 116 x 106 Houston Rockets

San Antonio Spurs 121 x 125 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 122 x 110 Denver Nuggets

Confira a rodada de quarta-feira na NBA:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Washington Wizards

Brooklyn Nets x Miami Heat

Toronto Raptors x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].