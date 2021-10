Rigoni e Calleri treinam no gramado e podem reforçar São Paulo contra o Inter

Por Estadão - Estadão 6

Rigoni e Calleri fizeram atividades, nesta terça-feira, no gramado do CT da Barra Funda, e vão ter até domingo para reunirem condições de atuar contra o Internacional, no Morumbi. A dupla de atacantes se recupera de lesões musculares.

A presença dos avantes argentinos é aguardada com esperança pelos torcedores são-paulinos, que viram o time ser derrotado pelo Red Bull Bragantino, no último domingo, por 1 a 0, e o ataque permanecer com 22 gols, o segundo pior da competição nacional.

O restante do elenco, com exceção de Luan, que permanece em tratamento, foi a campo. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos diante do Bragantino fizeram atividade com bola, enquanto os reservas e não relacionados disputaram um jogo-treino com o time sub-20.

O técnico Rogério Ceni volta a trabalhar com os atletas, nesta quarta-feira, às 10h, e alterações poderão ocorrer na escalação do time para o duelo com o Inter.

A cinco pontos da zona de rebaixamento, com 34 pontos, o São Paulo é o 13º colocado no Brasileirão e vê a cada rodada tornar-se cada vez mais complicada a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

