Giovanna Ewbank elogia Gagliasso após pré-estreia de 'Marighella': 'Orgulho'

Giovanna Ewbank fez um post nesta terça-feira, 26, elogiando o marido, Bruno Gagliasso, por sua atuação no filme Marighella. O casal participou da pré-estreia em Salvador na noite de segunda-feira, 25.

A apresentadora compartilhou fotos ao lado do ator, intercaladas com imagens do longa estrelado por Seu Jorge e dirigido por Wagner Moura. “Tá vendo essa minha carinha aí? Isso se chama orgulho! Orgulho de compartilhar a vida, pensamentos e ideias com esse cara f*** que está ao meu lado”, começou a mãe dos três filhos do ator.

O longa, que narra os últimos anos do guerrilheiro que lutou na resistência contra a ditadura militar no Brasil, foi filmado em 2017. A estreia, bastante tardia, foi adiada diversas vezes: primeiro, após impasse com a Agência Nacional de Cinema (Ancine), e depois, devido à pandemia de covid-19.

“Ontem finalmente foi a pré-estreia de Marighella em Salvador! Depois de muito tempo de espera, esse filme, que é um grito de resistência, um soco no estômago, chega ao Brasil em um momento muito importante! A história se passa na década de 1960, mas ele é extremamente atual”, escreveu Giovanna.

Ela demonstrou sua admiração pelo trabalho do marido e a difícil preparação para o papel de um policial repressor da ditadura, dizendo que se impressiona com a força dele. “Só quem estava perto durante a preparação e filmagens sabe o quão difícil foi fazer Lúcio, esse personagem que é a escória em forma de gente. E não por conta da dificuldade de atuação e criação do personagem, mas porque esse cara existiu, esse cara ainda existe nas esquinas desse Brasil. E isso, para um ator denso, sensível e principalmente humano como o meu marido Bruno Gagliasso não foi fácil!”, contou.

“Foram dias e noites chorando com as falas e atos racistas e sem escrúpulos desse personagem. A indignação de existirem pessoas como ele, a vontade de fazer mudança, de dar voz aos que foram e ainda são silenciados. Que orgulho de você meu amor! Não foi fácil, aliás, foi bem difícil, e ver esse personagem vivo ontem no cinema, depois de tudo o que você passou, me faz ter a certeza de que você é genial, meu amor!”

A apresentadora parabenizou o marido e a equipe que realizou Marighella. “Parabéns a você e a toda essa equipe que sim, fizeram um filme revolucionário! Porque ninguém precisa de permissão para fazer um ato revolucionário”, finalizou Gio.

O filme estreia dia 4 de novembro nos cinemas.

