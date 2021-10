Correção: Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com foco em balanços

Por Estadão - Estadão 6

A nota publicada anteriormente continha incorreção na cotação do índice IBEX 35, da Bolsa de Madri. A cotação correta é alta de 0,90%, a 9.001,60 pontos, e não ganho de 0,98%, a 9.008,50 pontos, como constou. Segue abaixo a versão correta do texto:

As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, impulsionadas por balanços de empresas considerados positivos pelo mercado. A exceção foi Lisboa, que recuou. Em geral, os índices acionários do Velho Continente também foram apoiados pela abertura em Nova York, com o Dow Jones e o S&P 500 em níveis recordes. Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o pregão com ganho de 0,75%, a 475,74 pontos.

“Mais uma vez, foram atualizações comerciais melhores do que o esperado de empresas que ajudaram a impulsionar os movimentos no mercado acionário europeu”, afirma o analista-chefe de mercados da CMC Markets, Michael Hewson.

O profissional da consultoria britânica ressalta que o FTSE 100, da Bolsa de Londres, atingiu nesta terça o maior nível em 20 meses, após um começo de semana “bastante fraco” para os ativos europeus na segunda-feira. O índice registrou avanço de 0,76% nesta terça, a 7.277,62 pontos. Os papéis das companhias Whitbread e Reckitt Benckiser, que divulgaram resultados do terceiro trimestre nesta terça, subiram 4,41% e 6,27%, respectivamente.

As ações do UBS, por sua vez, avançaram 1,07% na Bolsa de Zurique, após a divulgação do balanço do banco, que teve lucro líquido de US$ 2,28 bilhões no terceiro trimestre de 2021, 9% maior do que o ganho obtido em igual período do ano passado.

As bolsas europeias ganharam ainda mais força com a abertura do mercado norte-americano. Os índices acionários de NY também têm reagido de forma positiva à temporada de balanços. Depois de terem atingido o recorde de fechamento na segunda-feira, S&P 500 e Dow Jones renovaram as máximas históricas intraday nesta terça, mais uma vez. Uma melhora no sentimento do consumidor americano também deu suporte à busca por risco nos mercados globais.

Na Bolsa de Frankfurt, o índice DAX fechou com ganho de 1,01%, aos 15.757,06 pontos.

Em Paris, o índice CAC 40 avançou 0,80%, a 6.766,51 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB fechou em alta de 0,58%, aos 26.970,95 pontos.

Na Bolsa de Madri, o índice IBEX 35 avançou 0,90%, a 9.001,60 pontos.

E, em Lisboa, na contramão do resto do mercado acionário europeu, o índice PSI 20 recuou 0,39%, a 5.714,00 pontos.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

