Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 113,8 em outubro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O índice de confiança do consumidor nos EUA subiu de 109,8 em setembro (dado revisado) para 113,8 em outubro, quebrando a série de três baixas seguidas do indicador, informou o Conference Board. O resultado contrariou as expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a 108,0.

Continua depois da publicidade

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, avançou de 86,7 para 91,3 no período, enquanto o índice de condições atuais teve alta de 144,3 a 147,4.

Segundo a diretora sênior do Conference Board Lynn Franco, os resultados refletem um relaxamento na preocupação com a variante Delta do coronavírus nos EUA.

Gabriel Caldeira

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].