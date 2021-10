Com enorme concorrência no ataque, Tite convoca seleção brasileira na sexta-feira

Por Estadão - Estadão 6

O técnico Tite vai definir nesta sexta-feira os jogadores que defenderão o Brasil diante de Colômbia e Argentina, em novembro, em rodada que deve selar a classificação da seleção à Copa do Mundo do Catar, em 2022. Como serão apenas dois jogos, deve convocar apenas 23 nomes e a briga no ataque é intensa, com muitos jogadores em alta e poucas vagas.

Na rodada tripla de outubro, Tite chamou 25 nomes, sendo sete jogadores de frente. O setor, agora, ainda ganha a concorrência de Richarlison, destaque na conquista do ouro olímpico e recuperado de lesão no Everton e também de Roberto Firmino, outro que voltou aos campos recentemente e já vem arrancando elogios do técnico Jürgen Klopp no Liverpool.

Na rodada passada, contra Peru, Colômbia e Uruguai, Tite chamou Antony (Ajax), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Rafinha (Leeds) e Vinícius Júnior (Real Madrid). Agora, tem nove opções e precisará sacrificar alguém.

No melhor jogo da seleção brasileiras nas Eliminatórias, a goleada por 4 a 1 sobre o Uruguai, o técnico começou com Neymar, Gabriel Jesus e Raphinha – depois ainda colocou Antony e Gabriel Barbosa. O atacante do Leeds foi o destaque do confronto com dois gols e jogadas atrevidas em Manaus. No fim de semana, ele saiu machucado em jogo do Campeonato Inglês após levar um carrinho forte no tornozelo, mas garante que não foi nada grave. Como as partidas da seleção ocorrem dias 11 (Neo Química Arena contra a Colômbia) e 16 (San Juan, contra a Argentina), espera aparecer na lista.

“Fala, pessoal. Só passando para dizer que estou bem, não foi nada de grave. Logo estou de volta. Obrigado pelo carinho e preocupação de todos”, usou suas redes sociais Raphinha para garantir que o lance não passou de um susto. Ele teve de sair carregado, pulando em uma perna só.

Neymar é o astro e nome certo de Tite. Mesmo em baixa no PSG. Do mais, uma bela dor de cabeça ao treinador, com muita gente se destacando. Vinícius Jr. vem arrancando aplausos e encantando no Real Madrid. O mesmo ocorre com Antony, no Ajax. Gabriel Jesus é peça de confiança de comandante, e pode acabar “sobrando” para Matheus Cunha, na reserva Atlético de Madrid, e para Gabriel Barbosa, do Flamengo.

Será a primeira convocação presencial de Tite desde a pandemia de covid-19 e o treinador terá bastante tempo para explicar as suas escolhas na sede da CBF, no Rio. Ele sempre disse que queria a vaga na Copa antes da virada do ano e basta ganhar da Colômbia para confirmá-la.

Estadao Conteudo

