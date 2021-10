Lollapalooza anuncia atrações para edição de 2022 nesta semana

Por Estadão - Estadão 10

O Lollapalooza Brasil vai divulgar detalhes de sua próxima edição na quinta-feira, 28. O evento, que não aconteceu em 2020 e em 2021 por conta da pandemia de covid-19, volta a ocorrer em formato presencial em 25, 26 e 27 de março de 2022.

Nesta quinta-feira, a produção do festival anuncia as atrações que vão compor seu line-up em 2022. No dia 3 de novembro, começa um período para que aqueles que compraram um ingresso para a edição de 2020 troquem seu passe por um da próxima edição.

De acordo com um comunicado enviado pela produção do Lollapalooza, a equipe do festival segue priorizando a segurança de fãs, artistas e estafe, e as medidas sanitárias vigentes à época da realização serão cumpridas.

