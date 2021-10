Estádio Centenário poderá receber até 75% da capacidade em final da Libertadores

Por Estadão - Estadão 10

Os presidentes de Flamengo e Palmeiras se reuniram nesta segunda-feira com membros da Conmebol, no Paraguai, para debater sobre a organização da final da Copa Libertadores, marcada para 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. A principal novidade no encontro foi a informação de que as autoridades locais permitiram a ampliação do estádio Centenário para até 75% de sua capacidade. Inicialmente, estava prevista a liberação de 50% da capacidade do local, que será palco da decisão continental.

O Flamengo foi representado pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice-presidente de relações externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. No lado do Palmeiras, quem esteve no encontro foi o presidente Mauricio Galiotte, que vive seus últimos dias de mandato e será sucedido por Leila Pereira.

Dirigentes da CBF, como o presidente Ednaldo Rodrigues e os vices Fernando Sarney e Gustavo Feijó, também estiveram presentes na reunião no Paraguai. A Conmebol disse que, no encontro, “foram debatidas questões operacionais, logísticas e de segurança da final” no estádio Centenário.

A Secretaria Nacional do Esporte do Uruguai emitiu um comunicado nesta segunda-feira confirmando a liberação de até 75% de público em eventos esportivos 100% ao ar livre no país vizinho. A medida se aplica à decisão da Libertadores e começa a valer nesta terça-feira, dia 26. Dessa maneira, cerca de 45 mil pessoas poderão acompanhar no estádio a partida entra Flamengo e Palmeiras.

As autoridades uruguaias exigem que as pessoas maiores de 12 anos que entrarem no estádio devem apresentar certificado de vacinação constando as duas doses da vacina contra a covid-19 – com no mínimo 14 dias transcorridos da aplicação da segunda dose do imunizante.

A venda dos ingressos para a final será aberta na quarta-feira, dia 27. As vendas dos setores para cada finalista serão gerenciadas pelos clubes com seus torcedores. Cada torcida terá datas e horários específicos para acessar à plataforma e comprar ingressos. A princípio, foram colocados 20 mil ingressos à venda, mas esse número será ampliado com a decisão do governo uruguaio.

O bilhete mais barato para assistir ao duelo em Montevidéu custa US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil) e o mais caro, US$ 650 (R$ 3.600). O alto valor das entradas provocou protestos das torcidas e até de atletas. Já está definido que cada clube terá direito a cerca de 10 mil ingressos, e não mais 5 mil, como acordado anteriormente.

Cada clube finalista terá um setor designado para a presença de seus torcedores. Os flamenguistas ficarão na Tribuna Colombes, lugar ocupado tradicionalmente pelos torcedores do Nacional, e os palmeirenses, na Tribuna Amsterdam, onde historicamente se acomodam os fãs do Peñarol. A tribuna principal (América), cujo valor do ingresso é o mais caro, e a tribuna oposta (Olímpica) são consideradas setores neutros para o público em geral (uruguaios e estrangeiros).

