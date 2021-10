Leite defende chegar à COP com consenso multilateral sobre financiamento da mudança climática

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Às vésperas da COP-26, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, defendeu nesta segunda-feira, 25, que o Brasil chegue ao encontro com um “consenso” multilateral em assuntos como financiamento da mudança climática e mercado de carbono.

Continua depois da publicidade

Em entrevista coletiva a jornalistas no Palácio do Planalto após o lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde (PNCV), Leite afirmou que o Brasil tem a capacidade de liderar a formação de tal consenso – sem considerar, porém, as críticas internacionais ao País por sua política ambiental. “O Brasil tem feito seu papel, que países como EUA, União Europeia (sic) e Reino Unido não conseguem fazer, porque a gente é amigo e consegue conversar com todo mundo”, declarou.

A COP-26 acontece em Glasgow, Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. Hoje, o governo lançou o PNCV também como forma de atenuar as críticas internacionais no combate às queimadas e ao desmatamento na Amazônia. “O lançamento é para deixar claro como o Brasil tem R$ 400 bi na direção verde”, afirmou o ministro. “O desafio do Brasil é ajudar nessa nova economia verde global”, acrescentou.

Advertisement

Leite também ressaltou que deve formalizar, na cúpula ambiental, a antecipação da meta de neutralidade do carbono do Brasil de 2060 para 2050.

Continua depois da publicidade

Eduardo Gayer e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].