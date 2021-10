Rafa Kalimann sai do Brasil para estudar inglês nos Estados Unidos

Por Estadão - Estadão 14

Rafa Kalimann saiu do Brasil em busca de um melhor aprendizado da língua inglesa. Uma das finalistas do Big Brother Brasil 20 decidiu passar uma temporada em Nova York, nos Estados Unidos, para estudar o idioma com profundidade. Em uma série de stories nesta segunda-feira, 25, a influenciadora digital apareceu dentro do apartamento em que vai morar e disse que precisaria terminar de arrumar as coisas, fazer compras no supermercado e tudo o mais antes de as aulas começarem. “Começar uma vida, né? Amanhã já começam as aulas e tudo…tem que estar tudo em ordem”, disse. Rafa Kalimann mostrou a vista do apartamento em que ela irá passar os próximos dois meses nos Estados Unidos. Na página principal do perfil dela no Instagram, um vídeo mostra os instantes em que ela chega a Nova York.

