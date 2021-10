Iza aparece com novo visual e surpreende seguidores: 'Trabalhada no mullet'

Por Estadão - Estadão 14

A cantora Iza surpreendeu seguidores neste sábado, 23, ao aparecer com o cabelo repicado durante os bastidores das gravações da nova temporada de The Voice Brasil. Ela será uma das juradas da atração, ao lado de Michel Teló, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Lulu Santos. A décima temporada do reality show musical começa nesta terça-feira, 26, na TV Globo.

Durante as gravações, Iza faz uma transmissão ao vivo no Instagram dela para mostrar o novo visual aos seguidores. “E aí, gente? Estou ao vivo! Estou aqui no ‘The Voice’. Me liberaram para fazer live, eu vou fazer! Estou toda trabalhada no mullet, olha só”, disse.

Na página principal do Instagram, Iza está em contagem regressiva para o início do programa. “Na próxima terça-feira, dia 26, estreia a nova temporada de #TheVoiceBrasil e eu já tô ansiosa pra mostrar o #TimeIZA pra vocês”, escreveu a cantora.

