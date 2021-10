Sylvinho reconhece início ruim, destaca reação do Corinthians e minimiza críticas

Por Estadão - Estadão 7

O técnico Sylvinho foi firme nas respostas após o empate sofrido no último minuto contra o Internacional, destacando o poder de reação do Corinthians. O treinador chamou atenção para o baixo percentual de viradas no Campeonato Brasileiro e também exaltou a qualidade do adversário na partida desta 28ª rodada, que terminou empatada por 2 a 2.

“O time fez uma boa partida, contra um adversário muito difícil e que disputou o último título. Começamos mal, tomamos o gol. O percentual de viradas no Campeonato Brasileiro é baixo e nós demos a volta por cima com mérito. Nos últimos minutos, tomamos o empate e isso você não controla. Você controla o trabalho, os atletas, mas isso não”, afirmou.

Questionado sobre as críticas recebidas após os últimos resultados (derrota para o São Paulo e empate com o Internacional), Sylvinho afirmou saber o que está fazendo e elogiou o trabalho que está sendo construído na equipe do Corinthians.

“A diretoria acompanha o trabalho todos os dias, sabe a demanda de horas todos os dias, mas isso é da função. Somos um time que está construindo a chegada de quatro atletas importantes. Sei exatamente o que estou fazendo, é toda uma condição. Nas últimas rodadas, estamos brigando em pés de igualdade com times fortes. Vamos brigar pela vaga na Libertadores até o final”, continuou o treinador.

Apesar de ter levado gols em nove dos últimos 10 jogos que fez pelo Brasileirão, o técnico do Corinthians respondeu trazendo uma outra leitura dos dados sobre a defesa do time. Neste domingo, o Internacional abriu o placar logo no início do jogo e, após sofrer a virada, empatou na reta final.

“Somos a quarta melhor defesa do campeonato, entramos em campo para não tomar gol. Trabalhamos toda a parte defensiva para não tomar o gol, mas não posso combinar isso com o adversário. O nosso mérito foi dar a volta sobre isso. Os atletas estão absolutamente conectados em todos os setores do nosso trabalho, temos um grande ambiente aqui dentro”, finalizou o treinador.

O próximo jogo do Corinthians será na segunda-feira, dia 1º de novembro, às 21h30, contra a lanterna Chapecoense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 41 pontos, o Corinthians ocupa a sétima colocação.

