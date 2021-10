Terremoto de magnitude 6,5 atinge Taiwan

Por Estadão - Estadão 8

Um terremoto de magnitude 6,5 atingiu Taiwan na madrugada deste domingo, segundo o centro de meteorologia do país. O epicentro foi o condado de Yilan, no nordeste do país. Os tremores foram sentidos em partes do norte e do leste da ilha, bem como na capital Taipei. Não há até o momento relatos de feridos ou danos.

A rede de distribuição de energia opera normalmente, conforme a operadora estatal. O metrô de Taipei fechou brevemente para verificações, mas foi reaberto logo depois. Taiwan está localizado próximo à junção de duas placas tectônicas e, por isso, costuma ter tremores de terra.

(Com Dow Jones Newswires)

