Sem Willian, Corinthians relaciona demais reforços por reabilitação no Sul

Sem poder contar com Willian, contratação mais badalada da temporada, por lesão, e com o zagueiro João Victor, grande destaque da temporada, suspenso, o técnico Sylvinho vai apostar nos demais reforços para buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, diante do Internacional, em Porto Alegre.

O treinador confirmou Renato Augusto e Giuliano entre os titulares. Ambos chegaram a não treinar durante a semana, mas retomaram as atividades nos últimos dias e reforçarão o Corinthians. O ex-jogador do próprio Internacional está fazendo um trabalho especializado para buscar uma melhor performance com a camisa alvinegra.

Além da dupla, Sylvinho conta com Róger Guedes nos relacionados. O atacante tem sido o diferencial do setor ofensivo da equipe, mas passou em branco na derrota por 1 a 0 frente ao São Paulo, na última segunda-feira. O atleta, inclusive, ainda não sabe quem será seu companheiro à frente. Jô, Gustavo Mosquito e Adson brigam pela posição de titular.

Já na defesa, no lugar de João Victor, Sylvinho não fez mistério e confirmou a entrada de Raul Gustavo. Ele acenou com possibilidade de usar Xavier na vaga. O treinador também poderá contar com o lateral-direito Fagner, que cumpriu suspensão na última rodada.

Um provável Corinthians para o duelo contra o Internacional tem: Cássio; Fagner, Raul Gustavo, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto, Giuliano e Gabriel Pereira; Jô (Gustavo Mosquito) e Róger Guedes.

Com 40 pontos, o Corinthians briga com o Internacional por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. O jogo é importante para Sylvinho, que vem balançando no cargo. A pressão fez o presidente Duílio Monteiro Alves vir a público para bancar a permanência do comandante e negar uma possível volta de Mano Menezes.

