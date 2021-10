Santistas jogam lixo no gramado e acertam árbitro com baqueta em derrota na Vila

Por Estadão - Estadão 5

O árbitro Marcelo de Lima Henrique foi alvo de alguns torcedores revoltados com mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. Foram arremessados no gramado cesta de lixo, copos plásticos, caixas de papelão e uma baqueta de madeira que acertou o carioca. O time paulista perdeu por 2 a 0 para o América-MG, na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada.

No intervalo do jogo, câmeras flagraram os lixos jogados em direção ao trio de arbitragem. Após o apito final, Marcelo de Lima Henrique pegou um dos objetivos, levantou para o alto em tom de contestação e levou consigo para o vestiário. O caso foi relatado em súmula e poderá render punição ao Santos.

“Informo que após o término da partida, no momento em que a equipe de arbitragem se dirigia ao túnel de acesso do vestiário, foi arremessado uma baqueta de instrumento musical vindo da direção onde se encontrava torcedores da equipe do Santos FC atingindo o árbitro da partida”, relatou Marcelo de Lima Henrique.

Por causa da pandemia causada pela Covid-19, o Santos voltou a jogar com torcida na derrota por 3 a 1 contra o Atlético-MG. Dez dias depois, após novo revés, o time paulista poderá sofrer um duro golpe nesta reta final de Campeonato Brasileiro caso seja punido. Neste sábado, quase sete mil torcedores estiveram na Vila Belmiro.

Apesar da indignação com o resultado, alguns torcedores do Santos aplaudiram o time e apoiaram aos gritos de “o Santos é o time da virada”, tudo pela situação preocupante na tabela de classificação. Com 29 pontos, o Santos poderá ainda entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada. Para não parar na degola, terá que torcer contra Bahia (28) e Sport (27), que enfrentarão, respectivamente, Chapecoense e Palmeiras.

