Verstappen crava a pole no GP dos Estados Unidos, onde buscará inédita vitória

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Um dia após mostrar o dedo do meio para Lewis Hamilton em uma disputa no circuito de Austin, Max Verstappen cravou a pole position no GP dos Estados Unidos e largará lado a lado com o rival inglês. O holandês da Red Bull jamais ganhou uma prova no Texas e tentará neste domingo. A largada da prova promete, com os líderes da temporada perfilados na primeira fila. Sergio Pérez, também da Red Bull, completa o grid.

Continua depois da publicidade

Verstappen dominou o treino classificatório, mas quase perde a pole com o início da chuva nos últimos segundos da tomada de tempos. Mesmo assim, conseguiu superar Hamilton e vai tentar ampliar a vantagem de oito pontos na liderança (262,5 contra 256,5 de Hamilton).

“Foi excitante a tomada de tempos. Não fui bem no Q2 e na última volta começou a garoar e não tinha certeza, mas foi suficiente para a pole. Primeiro e terceiro lugares são importantes para a equipe”, afirmou Verstappen, que cravou 1min32s910. “As pessoas querem isso (disputa com Hamilton) e espero ter uma boa largada. Será importante trabalharmos juntos como equipe”, seguiu o holandês, após a nona pole position na temporada. Na carreira, são 12.

Advertisement

O Q1 começou com Daniel Ricciardo surpreendendo ao cravar 1min34s407. Ninguém imaginava uma volta alta da McLaren, até então sumida nos treinos do fim de semana. Mas logo Verstappen recolocou a ordem na tomada de tempos ao subir para primeiro, seguido por Sergio Pérez. As McLarens vinham a seguir com Ricciardo e Lando Norris.

Continua depois da publicidade

Muitos pilotos sofriam com a curva 19, ultrapassando o limite de pista no ponto e perdendo voltas rápidas. Carlos Sainz aparecia em quinto, seguido de Bottas e Hamilton. Com três minutos, a Mercedes voltou à pista para tentar melhorar seu desempenho com pneus macios novos. Não melhorou marca e ainda viu Charles Leclerc cruzar em primeiro.

Depois de irem mal no Q1, as Mercedes começaram bem na segunda parte do treino, com Hamilton em segundo e Bottas em quinto. Na frente, Verstappen deu resposta à concorrência com impressionante 1min33s464.

Vettel e Ricciardo perderam as voltas rápidas por causa das invasões à zebra na curva 19. Estavam fora da definição do grid, mas teriam nova chance para evitar o vexame. O mexicano, com todo cuidado, conseguiu. Ricciardo teve uma tentativa e, mesmo com tempo ruim, fez o nono lugar.

Continua depois da publicidade

A decisão do grid começou com as Mercedes sendo as primeiras a dar volta rápida, com Bottas superando a marca de Hamilton. Seis concorrentes não conseguiram superar a marca. Mas a Red Bull mostrou que estava sobrando nos Estados Unidos.

Com vibração gigante como se houvesse feito um gol, Sergio Pérez não deixou Verstappen nem comemorar um tempo acima de Mercedes e logo passou em primeiro, com 1min33s180. Todos teriam a volta final para definir o grid, com Bottas sabendo que perderia cinco posições por mexida no motor.

Hamilton passou na frente e torcia para a chuva atrapalhar os carros da Red Bull. Verstappen conseguiu superá-lo, mas Pérez acabou apenas no terceiro lugar. Querendo voltar à liderança, o inglês terá de se superar. Verstappen fala em largar bem para desencantar nos Estados Unidos e ampliar sua vantagem.

Confira o grid de largada do GP dos Estados Unidos:

1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min32s910

2º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min33s119

3º) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) – 1min33s134

4º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min33s606

5º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari) – 1min33s792

6º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min33s808

7º) Lando Norris (GBR/McLaren) – 1min33s887

8º) Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) – 1min34s118

9º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min33s475*

10º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – 1min34s918

——————————————————

11º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min35s377

12º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – 1min35s794

13º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – 1min04s618

14º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min35s995

15º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 1min36s511

——————————————————

16º) Mick Schumacher (ALE/Haas) – 1min36s499

17º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) – 1min36s796

18º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min35s500**

19º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min44s549**

20º) George Russell (GBR/Williams) – sem tempo**

*Punido em cinco posições por mexer no motor

**Larga nas últimas posições por causa de troca do motor

Fábio Hecico

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].