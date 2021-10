Em 'Tabuleiro', Maria Bethânia une música e literatura na Rádio Batuta

Por Estadão - Estadão 7

A cantora Maria Bethânia vai estrear, no próximo dia 4 de novembro, o programa Tabuleiro, que será transmitido pela internet, por meio da Rádio Batuta (radiobatuta.com.br) do Instituto Moreira Salles (IMS). Composta por seis episódios, a série une literatura e música e traz Bethânia lendo textos selecionados pelo poeta Eucanaã Ferraz. A cada quinta-feira, um episódio novo será colocado no ar, de forma gratuita, sendo que o último chegará ao público no dia 9 de dezembro.

