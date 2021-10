Calleri e Rigoni não treinam com grupo e devem desfalcar São Paulo em Bragança

Por Estadão - Estadão 7

Motivado após derrotar o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi, o São Paulo encerrou a preparação neste sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino, em jogo marcado para este domingo, às 18h15, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira partida como visitante após seu retorno ao clube, o técnico Rogério Ceni deve ter dois desfalques importantes.

Os argentinos Calleri e Rigoni não treinaram com o grupo, assim como na última sexta-feira, e dificilmente serão relacionados. A dupla fez apenas trabalhos específicos no gramado sob a supervisão dos fisioterapeutas Sasaki e Betinho. O primeiro, inclusive, fez o gol da vitória diante do arquirrival Corinthians.

Rogério ainda não contará também com o zagueiro Walce, os volantes Luan e William e o atacante Galeano, todos entregues ao REFFIS. Na manhã deste sábado, o treinador optou por um treino tático e exigiu aperfeiçoamento nas cobranças de falta.

Um possível São Paulo para enfrentar o Red Bull Bragantino tem: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Martín Benítez; Luciano e Pablo (Marquinhos).

A última vitória do São Paulo como visitante foi no dia 2 de agosto, quando fez 1 a 0 para cima do Sport, na Ilha do Retiro. No entanto, cresceu desde o retorno de Rogério Ceni. Na tabela de classificação, tem 34 pontos, com uma boa “gordura” da zona de rebaixamento.

O treinador, inclusive, vai ter que arrumar uma forma de quebrar um tabu que incomoda o setor ofensivo do São Paulo. Nos últimos sete jogos, o clube fez quatro gols, três de Calleri e um de Rigoni. Sem a dupla, Rogério Ceni terá que encontrar uma solução para sair com os três pontos diante do Red Bull Bragantino.

