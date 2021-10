Chris Paul atinge marca histórica e comanda vitória dos Suns sobre os Lakers

Por Estadão - Estadão 8

Chris Paul fez história na noite da última sexta-feira ao se tornar o primeiro jogador da NBA com 20 mil pontos marcados e 10 mil assistências na carreira. A marca expressiva foi alcançada graças a um grande desempenho na vitória por 115 a 105 do Phoenix Suns sobre o Los Angeles Lakers, em partida disputada no Staples Center, casa dos adversários.

Principal jogador da partida, o armador fez 23 pontos e deu 14 assistências, além de ter contabilizado cinco rebotes. Com a atuação histórica, os Suns fizeram um jogo consistente, com muita superioridade, e puderam celebrar o primeiro triunfo da temporada regular após estreia com derrota para os Nuggets, na última quarta-feira.

Do outro lado, os Lakers continuam vivendo um péssimo momento. Sem nenhuma vitória na pré-temporada, a equipe tem duas derrotas em dois jogos da temporada regular. A tensão é tanta que Anthony Davis e Dwight Howard chegaram a se desentender dentro de quadra, o que forçou a intervenção dos demais jogadores para evitar que uma briga se desenrolasse.

Outro jogador que se destacou na sexta-feira foi Kevin Durant, autor de um triplo-duplo na vitória por 114 a 109 aplicada pelo Brooklyn Nets sobre o Philadelphia 76ers. O ala marcou 29 pontos, contribuiu com 12 assistências e pegou 15 rebotes na partida. Outro triplo-duplo foi de Lonzo Ball, destaque no triunfo por 128 a 112 do Chicago Bulls sobre os Pelicans. Foram 17 pontos, 10 rebotes e 10 assistências.

Já o maior pontuador da noite foi Myles Turner, que marcou 40 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota por 134 a 135 do Indiana Pacers para o Washington Wizards. Spencer Dinwiddie foi a estrela dos vencedores, com 34 pontos, seis rebotes e nove assistências. O brasileiro Raulzinho também foi bem, ajudando os Wizards com 18 pontos, três assistências e três rebotes, em 29 minutos dentro de quadra.

Veja todos os resultados de sexta-feira:

Hornets 123 x 112 Cavaliers

Knicks 121 x 96 Magic

Pacers 134 x 135 Wizards

Nets 114 x 109 76ers

Raptors 115 x 83 Celtics

Pelicans 112 x 128 Bulls

Thunder 91 x 124 Rockets

Spurs 96 x 102 Nuggets

Suns 115 x 105 Lakers

Jazz 110 x 101 Kings

Estadao Conteudo

