Acordo em plano de US$ 2 tri de Biden está mais perto de ser concluído

Os principais democratas do Congresso norte-americano estão próximos de fechar um acordo sobre reduzir o pacote de US$ 3,5 trilhões do governo Biden para US$ 2 trilhões em programas de creche, saúde e energia limpa.

Segundo a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, mais de 90% do pacote foi acordado, e os componentes do projeto de lei para mudança climática foram resolvidos, mas ainda há questões pendentes sobre as disposições de saúde.

A vice-presidente Kamala Harris parecia ainda mais certa do acordo. Em uma visita à cidade de Nova York, ela disse que muitas vezes as tensões aumentam com os detalhes finais, mas que está confiante “não apenas otimista”.

Nenhum acordo foi anunciado até de sexta-feira, prazo em que dos democratas estimavam para ao menos chegar a um esboço básico. Biden quer um acordo antes de partir na próxima semana quando acontecem as cúpulas globais na Europa.

