Correção: Bayern goleia Hoffenheim e não dá chance para ultrapassagem do Borussia

Líder do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique goleou o Hoffenheim por 4 a 0 neste sábado, em jogo válido pela nona rodada, e não deu chances para o vice-líder Borussia Dortmund, que também venceu, tentar a ultrapassagem. A vitória na Allianz Arena foi construída com gols de Gnabry, Lewandowski, Coman e Choupo-Moting.

O resultado conquistado tranquilamente diante da torcida bávara mantém o time comandado por Julian Nagelsmann na primeira colocação, agora com 22 pontos, um a mais que o Dortmund. Já o Hoffenheim fica em décimo lugar, com onze pontos somados.

Além de ter garantido a liderança por mais uma rodada, a partida foi especial para Manuel Neuer, que comemorou sua 300ª vitória com a camisa do clube. Sem tomar nenhum gol, o ídolo do Bayern assistiu, lá de trás, os seus companheiros atropelarem o Hoffenheim desde o primeiro tempo.

O primeiro gol foi marcado por Gnabry, aos 16 minutos. Depois, foi a vez de Lewandowski arriscar de fora da área, aos 30, e marcar um golaço. A rede só voltou a balançar no segundo tempo, jogado em ritmo mais lento pelos donos da casa. Choupo-Moting fez o terceiro, aos 36, e Coman fechou a goleada, aos 41.

Enquanto o Bayern vencia em Munique, o Borussia Dortmund fazia sua parte na SchücoArena, onde venceu o Bielefeld por 3 a 1, resultado que não serviu para ultrapassar o líder, mas mantém a equipe aurinegra um pontos atrás dele. Sem Haaland, desfalque em razão de uma lesão no quadril, o Dortmund contou com gols de Emre Can, Hummels e Bellingham para vencer o jogo. O único gol adversário foi marcado por Klos.

Já na Red Bull Arena, o RB Leipzig, se recuperando na tabela após um início ruim, chegou ao quinto jogo sem derrota no Alemão ao golear o Greuther Fürth por 4 a 1. O time comandado por Jesse Marsch começou perdendo, ao sofrer um gol marcado por Hrgota, no final da etapa inicial, e só foi reagir no segundo tempo, quando Poulsen, Frosberg, Szoboszlai e Novoa Ramos balançaram a rede.

Também neste domingo, o Freiburg venceu o Wolfsburg por 2 a 0 e subiu provisoriamente para a terceira colocação, com 19 pontos. O Wolfsburg, por sua vez, caiu para o oitavo lugar, com 13, amargando uma série de oito jogos sem vencer na temporada.L

