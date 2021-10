Bagnaia consegue quarta pole seguida na MotoGP; Quartararo larga em 15º

Por Estadão - Estadão 7

Francesco Bagnaia conquistou neste sábado sua quarta pole position seguida na MotoGP, com o tempo de 1min33s045 em Misano, e vai largar em primeiro lugar na etapa de Emília-Romanha, no domingo. O piloto da Ducati é o único que ainda tem condições de ameaçar o líder Fabio Quartararo, que não foi bem nos treinos e ficou com apenas a 15ª colocação no grid de largada, mas ainda pode levar o título neste final de semana.

Atrás de Bagnaia, Jack Miller e Luca Marini largam na segunda e terceira colocação, respectivamente. O top 10 tem ainda Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Marc Márquez, Iker Lecuona, Danilo Petrucci e Johann Zarco. Aleix Espargaró e Jorge Marín foram os últimos do Q2, portanto saem em 11º e 12º.

Quartararo, por sua vez, ficou da fora da disputa do Q2 pela primeira vez na carreira. Ele teve o tempo do Q1 cancelado por ter desrespeitado a bandeira amarela levantada após um acidente envolvendo Joan Mir. Assim, terá que brigar por posições para conseguir confirmar o título.

Com 254 pontos contra 202 de Bagnaia, o francês precisa chegar em primeiro lugar para ser campeão sem depender de combinações de resultados. Se ele terminar em qualquer posição abaixo da primeira, a conquista vai depender da colocação do italiano.

Levando em conta apenas as possibilidades dentro das três primeiras posições, em um cenário no qual termina em segundo lugar, Quartararo precisa que o rival não vença a corrida. Caso fique com a terceira colocação, o título será garantido se Bagnaia ficar de fora do pódio.

