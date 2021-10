Bolsas de NY fecham mistas após fala de Powell; Dow Jones renova recorde

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, dizer que inflação nos Estados Unidos não está “moderada” e sim “bem acima da meta”. No entanto, os principais índices acionários acumularam alta na semana, impulsionados por balanços que mostraram resultados positivos das empresas, na visão do mercado.

Continua depois da publicidade

Nesta sexta, o Dow Jones subiu 0,21%, a 35.677,02 pontos, em nova máxima histórica de fechamento, o S&P 500 recuou 0,11%, a 4.544,90 pontos, e o Nasdaq caiu 0,82%, a 15.090,20 pontos. Na comparação semanal, os ganhos foram de 1,08%, 1,64% e 1,29%, respectivamente.

“Problemas de gargalos nas cadeia de suprimentos continuarão pressionando os preços no curto prazo, e provavelmente durarão muito mais do que o Fed deseja”, diz o analista de mercado Edward Moya, da Oanda, ao comentar a perda de fôlego das bolsas após os comentários do chefe do banco central dos EUA. “Se a inflação acabar sendo persistente, o Fed usará suas ferramentas.”

Advertisement

Em um evento, Powell reafirmou que o processo de tapering, como é chamada a redução gradual das compras de ativos, deve mesmo ser anunciado “em breve”. Ele também reconheceu que os preços devem ficar elevados por mais tempo do que o previsto inicialmente, o que elevou as apostas em alta antecipada de juros.

Continua depois da publicidade

“Alguns traders usaram os comentários de Powell para realizar lucros, mas no geral ainda permanecem otimistas após os ganhos mistos de hoje, aliviados que a Evergrande fez um pagamento crucial e com a recuperação da atividade do setor de serviços dos EUA”, ressalta Moya, da Oanda.

Durante a semana, os resultados corporativos de empresas como Tesla, Netflix e United Airlines surpreenderam positivamente os investidores, o que impulsionou as bolsas.

“Até agora, menos de 20% das empresas divulgaram seus resultados do terceiro trimestre, no entanto, a grande maioria desses relatórios foi melhor do que o esperado, com aproximadamente 80% das empresas do S&P 500 superando suas estimativas”, afirmam analistas da LPL Financial.

Continua depois da publicidade

Publicado nesta sexta, o balanço da American Express mostrou lucro líquido de US$ 1,83 bilhão no terceiro trimestre de 2021, 70% maior do que o ganho de US$ 1,07 bilhão obtido em igual período do ano passado. A ação da empresa subiu 5,41%.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].