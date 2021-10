S&P reafirma rating B+ da Turquia, com perspectiva estável

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A S&P reafirmou o rating B+ da Turquia, com perspectiva estável. A agência diz que a economia do país deve crescer 8,6% neste ano, em parte pela base de comparação, mas também com recuperação forte nas exportações e resistência da atividade doméstica à pandemia da covid-19. Ela projeta que a dívida líquida do governo geral representará 34% do Produto Interno Bruto (PIB), no fim deste ano.

Continua depois da publicidade

“Apesar de melhorias recentes, ainda vemos a posição do balanço de pagamentos da Turquia como fraca, enquanto sua política monetária é imprevisível”, ressalta a agência, que vê “arranjos institucionais fracos” no país, com o poder concentrado no Executivo.

A inflação local está em quase 20% ao ano, destaca ainda o comunicado da S&P.

Gabriel Bueno da Costa e Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].