Festival Sarará anuncia Karol Conká na edição de 2022

O Festival Sarará anunciou a cantora Karol Conká como mais uma artista no line-up de sua oitava edição, marcada para acontecer no dia 27 de agosto de 2022, na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte. O evento prepara uma edição grandiosa para celebrar o retorno ao formato 100% presencial. Além de Karol, nomes como Pabllo Vittar, Zeca Pagodinho e o encontro entre o BaianaSystem e Margareth Menezes, também estão confirmados. Os ingressos já estão disponíveis, custando a partir de R$ 90, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

“É uma honra estar num line-up com artistas de grande expressão e, com certeza, será muito emocionante poder reencontrar o público de BH, que sempre me recebeu com muito carinho”, avalia Karol Conká. Ela promete uma performance completamente inédita no palco do festival mineiro. “Tudo que passei foi uma grande lição que tirei como incentivo pra me cuidar, melhorar e trabalhar minha música. Esse show será pensado com muito carinho para oferecer a melhor experiência para o público, com muita dança, batuque e boas vibrações”, garante a artista.

No início de outubro Karol Conká lançou a música Subida em parceria com o produtor RDD, que estará na trilha sonora do jogo de futebol FIFA 22, um dos mais vendidos do mundo. Esta já é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game. “Subida é uma das faixas favoritas entre as minhas últimas composições. Trabalhar com o Rafa Dias me trouxe novas possibilidades de explorar minha voz. A batida é convidativa para dança, já que o clima é de pagodão baiano. O processo de criação foi orgânico e muito animado, a letra fala sobre se manter atento aos sinais que a vida nos dá, sobre a elevação da consciência e aprendizados”, disse Karol quando do lançamento da faixa.

A programação do Sarará 2022, marcada por fomentar encontros geracionais, também vai contar com os shows de Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Elza Soares convida Luedji Luna e Rebecca, BaianaSystem convida Margareth Menezes e Black Alien, Gilsons, Fenda, Marina Sena e Nath Rodrigues.

