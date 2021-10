Priscilla Alcântara lança álbum após vencer 'The Masked Singer Brasil'

Por Estadão - Estadão 3

Pegando o gancho da final do The Masked Singer Brasil na qual foi a vencedora na última terça-feira, dia 19, na TV Globo, Priscilla Alcântara lança o seu mais novo álbum, Você Aprendeu a Amar?. Algumas faixas do EP foram gravadas com participações especiais, como a dos rappers Emicida, que está na música de trabalho Você Aprendeu a Amar?, e Projota, que faz atuação em Meu Sim é Todo Seu.

Priscilla Alcântara estava focada na carreira gospel, mas decidiu investir no pop desta vez. O disco ainda tem mais quatro canções: Beat Triste, Oceano, Primavera e Você é um Perigo.

Na infância, a cantora conquistou fama ao ser uma das apresentadoras do matinal programa do SBT Bom Dia e Cia, ao lado de Yudi, que também virou músico na vida adulta. Nesta sexta-feira, 22, Priscilla Alcântara comemorou o lançamento do disco publicando trechos de canções nas redes sociais.

