PEC Precatórios: Comissão inicia votação de parecer de Motta, que mexe no teto

A comissão especial que analisa a PEC dos precatórios iniciou há pouco a votação do parecer do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). O texto fixa um limite para o pagamento de dívidas judiciais e também altera a correção do teto de gastos. Combinadas, as duas medidas liberam um espaço de R$ 83,6 bilhões no Orçamento de 2022, ano em que o presidente Jair Bolsonaro buscará a reeleição, como antecipou o Broadcast.

Mais cedo, a comissão rejeitou um requerimento para adiar a votação por cinco sessões. A votação foi iniciada apenas seis horas depois de Motta concluir seu parecer – ele próprio informou que finalizou a nova redação por volta de 14h.

Deputados da oposição disseram ter tido acesso ao texto apenas 15 minutos antes da

sessão e fizeram apelos para que a votação fosse adiada para semana que vem. “Não podemos fazer uma votação às cegas”, disse a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC).

Idiana Tomazelli

Estadao Conteudo

