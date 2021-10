Câmara dos EUA aprova moção de desacato contra Steve Bannon, ex-assessor de Trump

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Por 229 votos a 202, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma moção de desacato contra Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente Donald Trump, por ele ter se negado a cumprir um mandado do Congresso para depor sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro.

Continua depois da publicidade

Agora, caberá ao Departamento de Justiça decidir se pede o indiciamento de Bannon. Caso condenado, ele pode cumprir pena que varia de 1 mês a 1 ano de detenção.

Steve Bannon, ex-estrategista do governo de Trump (2017-2021), é o centro das atenções pelo papel que pode ter tido na organização do ataque e sua eventual coordenação com Trump e a Casa Branca.

Advertisement

A Câmara dos Representantes aprovou o encaminhamento do caso de Bannon aos promotores federais. “O senhor Bannon está sozinho em seu desafio e não vamos tolerá-lo”, disse o presidente da comissão que investiga a invasão, o democrata representante do Mississípi, Bennie Thompson.

Continua depois da publicidade

No Brasil, Bannon é próximo do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), com quem já se encontrou algumas vezes. Ele também articula uma rede de políticos de extrema direita na Europa. (Com agências internacionais)

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].