Organizadas de Palmeiras e Fla repudiam preços ingressos de final da Libertadores

Faltando pouco mais de um mês para a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, torcedores de ambos os clubes começam a se mobilizar por ingressos para garantir um lugar no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a decisão. Entretanto, os valores cobrados nas entradas – o bilhete mais barato custará US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil na cotação atual) – mexeu com os ânimos de quem planejava ir ao jogo. Em resposta, as maiores torcidas organizadas dos finalistas publicaram notas oficiais repudiando o alto custo.

Na terça-feira, a Mancha Alviverde se posicionou sobre o tema, afirmando que a final será “para a elite”. A organizada ressaltou que poucos torcedores puderam acompanhar a final de 2020, no estádio do Maracanã, n Rio de Janeiro, por causa da pandemia do novo coronavírus. Menos de um ano após o duelo contra o Santos, que garantiu o bi do torneio para o time palmeirense, serão poucos os torcedores alviverdes que vão ter condições de assistir a decisão in loco por causa dos preços.

“É inadmissível que um torneio da América do Sul, com países de poder aquisitivo baixo, países de terceiro mundo, onde a fome impera, tenha esse custo para o torcedor. Não podemos esquecer também do reflexo da pandemia, que deixou parte da população em situação financeira ainda pior”, publicou a Mancha.

Um dia depois, foi a vez da Raça Rubro-Negra se manifestar sobre os valores dos ingressos. A torcida organizada carioca pontuou que o preço mais acessível “custa um salário mínimo”, afirmando que o preço ignora a realidade dos países sul-americanos. A final em jogo único também foi duramente criticada pela organizada, que classificou o jogo como “espetáculo para afortunados”.

“De maneira cruel, a entidade responsável por conduzir o rumo do futebol no continente, completamente alheia a realidade, ignorando a crise social e econômica e os reflexos ainda devastadores de uma pandemia global, age de maneira ambiciosa e joga na lata do lixo o sonho de milhares de torcedores”, declarou.

De acordo com a Conmebol, a partir do próximo dia 27 será aberta a venda de 20 mil ingressos para o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Até o momento, o estádio Centenário conta com 50% da capacidade liberada para o confronto. A “fase de registro” para o torcedor se cadastrar para obter as entradas abriu nesta quarta-feira e será fechada neste domingo.

As vendas dos setores para cada finalista serão gerenciadas pelos clubes com seus torcedores. Cada torcida terá datas e horários específicos para acessar a plataforma e comprar ingressos. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da Conmebol.

