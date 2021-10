Dicas para manter o organismo saudável

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Uma fatia de bolo sempre após as refeições, um chocolate no lanche da tarde, churrasco todos os sábados, pizza sempre aos domingos. Descuidos constantes com a alimentação são responsáveis pelos resultados com subir na balança. Independentemente do fator estético, essa situação pode causar complicações para a saúde, prejudicando a conquista da desejada qualidade de vida.

Existem diversos fatores que contribuem para fugir da dieta. Em dias mais frios, por exemplo, é comum desejar comer uma quantidade maior de comida. Entretanto, é necessário ter uma disciplina para controlar esses momentos.

Continua depois da publicidade

Orientação

Continua depois da publicidade

Apesar de saboroso, um pedaço de chocolate não consegue eliminar a fome. Já uma porção de legumes consegue resolver a necessidade por comida, mas de uma forma mais saudável.

Quando o assunto é saúde, sempre é importante destacar a importância de manter o corpo constantemente hidratado. Portanto, consuma água durante todo o dia.

Lembre-se que tudo pode ser consumido, mas com moderação. Caso ocorram exageros em um dia, compense no próximo, retomando uma rotina saudável, com refeições mais leves.

Advertisement

Além da água, vale também consumir chás entre as refeições. Por fim, consulte regularmente um médico e mantenha uma rotina de exercícios.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].