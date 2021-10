Reunião da comissão especial para votar PEC dos precatórios é cancelada

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Marcada para as 14 horas desta quarta-feira, 20, a reunião da comissão especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios na Câmara foi cancelada. Na sessão, os integrantes da comissão iriam votar o parecer do relator, Hugo Motta (Republicanos-PB). O motivo do cancelamento não foi explicado e ainda não há data para analisar o texto, mas a expectativa é que nova reunião seja agendada para quinta-feira, 21, às 14h30.

Continua depois da publicidade

Na terça-feira, 19, a reunião da comissão que também estava marcada para as 14 horas, já havia sido adiada para o dia seguinte.

O relatório foi apresentado no dia 7 de outubro, e sua votação já foi adiada diversas vezes. Em vez do parcelamento em dez anos do pagamento dos precatórios, Motta propõe um teto para o pagamento das dívidas, correspondente ao valor pago em 2016.

Advertisement

Esse limite seria corrigido pelo teto de gastos. Haveria ainda prioridade para os pequenos credores.

Continua depois da publicidade

Na terça, o professor Israel Batista (PV-DF) protocolou voto em separado. Ele defende a tese de que os precatórios não configuram despesa primária e portanto, devem ser pagos e retirados do teto de gastos – especialmente os de pequeno porte.

Anne Warth

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].