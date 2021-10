EUA planejam vacinação contra covid-19 na faixa de 5 a 11 anos

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Na esteira da campanha de imunização mundial, reguladores dos Estados Unidos vão se reunir nas próximas duas semanas para avaliar os benefícios da imunização de americanos de 5 a 11 anos contra a covid-19. Segundo a Casa Branca, em breve, o público poderá ter acesso à vacina com seu médico, farmácia ou talvez na escola, de acordo com informações do jornal The Guardian. Jeff Zients, um dos coordenadores da força-tarefa da Casa Branca, disse que o governo está “concluindo o planejamento operacional para garantir que as vacinas para crianças de 5 a 11 anos estejam disponíveis, de forma fácil e conveniente.”

Continua depois da publicidade

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].