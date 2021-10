Eleições 2022: Pacheco avisa ao DEM que vai se filiar ao PSD

Por Estadão - Estadão 9

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), comunicou na noite de terça-feira, 19, ao presidente nacional do DEM, ACM Netto, que vai deixar o partido rumo ao PSD. Com o movimento, Pacheco abre o caminho para entrar na disputa pela Presidência em 2022, como tem defendido o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

A definição sobre a troca de partido de Pacheco foi antecipada pela Coluna do Estadão, que revelou na terça-feira que prefeitos de Minas estavam sendo convidados para a possível cerimônia de filiação ao PSD já na próxima semana.

A mudança de Pacheco coincide com a decisão do DEM de se fundir com o PSL, dando origem ao União Brasil. A nova legenda tentou manter o senador, mas ainda não há clareza sobre qual projeto político o União vai apoiar no próximo ano.

A principal dúvida é relativa à proximidade com o bolsonarismo de grupos influentes na direção do União. Embora ACM Netto tenha dado declarações de que o novo partido terá um projeto político próprio para 2022, não há garantia que não aconteça uma aliança em torno da reeleição de Bolsonaro ou de a legenda simplesmente decidir não lançar ninguém.

No PSD, ao contrário, as portas foram abertas há pelo menos seis meses para Pacheco liderar um projeto presidencial dentro da chamada terceira via. Kassab tem repetido que considera Pacheco o candidato com o melhor perfil para romper com a polarização estabelecida entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo aliados de Pacheco disseram ao Estadão, a data para filiação ao PSD ainda está sendo definida. Apesar da mudança de sigla, Pacheco não deverá assumir imediatamente a disposição de concorrer ao Planalto, até mesmo para evitar se desgastar antecipadamente. Mas, dentro do governo, o presidente do Senado já é visto como um adversário na corrida de 2022.

