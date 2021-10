Embraer renova acordo do Programa Pool com a TAP express

Por Estadão - Estadão 7

A Embraer anunciou nesta quarta-feira no MRO Europe, evento de manutenção aeronáutica, que assinou a renovação de contrato para o Programa Pool com a TAP express, subsidiária da TAP Air Portugal. O contrato inclui amplo suporte para componentes da frota de E-Jets da companhia aérea. Atualmente, o Programa Pool atende mais de 50 companhias aéreas em todo o mundo. O valor não foi informado.

Para o diretor Geral da TAP express, Valter Fernandes, ao longo dos anos, o apoio da Embraer provou ser de enorme valor para a operação da empresa. “Ter a Embraer ao nosso lado nos proporciona a tranquilidade necessária para podermos focar apenas nas operações diárias para oferecer aos passageiros o nosso melhor serviço”, disse.

Desde 1998, a TAP express, antes conhecida como PGA-Portugália Airlines, conta com a Embraer para o suporte de seus componentes por meio do Programa Pool na operação de suas aeronaves ERJ 145. Em 2016, a companhia aérea introduziu os E-Jets na sua frota, que atualmente conta com 13 jatos, e a parceria foi estendida para esse novo tipo de aeronave.

“Estamos muito satisfeitos por ampliar a nossa parceria de longa data com a TAP por muitos anos no futuro. A renovação com a TAP é um aval ao trabalho de suporte da Embraer e de nossas equipes de atendimento”, afirmou Danielle Vardaro, Head de Suporte Global ao Cliente e Pós-Venda, Embraer Serviços & Suporte.

O Programa Pool da Embraer permite às companhias aéreas minimizar investimentos iniciais em estoques e itens reparáveis de alto valor, aproveitando o conhecimento técnico da Embraer e sua vasta rede de prestadores de serviços de reparo de componentes. Os resultados são significativas economias em custos de reparo e manutenção de estoque, redução no espaço de armazenamento necessário e a virtual eliminação da necessidade de recursos exigidos para o gerenciamento de reparos, garantindo, ao mesmo tempo, os níveis de desempenho.

