Jair Ventura é oficializado como o novo técnico do Juventude

O que era rumor foi oficializado na noite desta terça-feira. O Juventude, que chegou a negociar com Umberto Louzer, ex-Sport, confirmou a contratação de Jair Ventura para a sequência do Campeonato Brasileiro.

No começo da semana, a diretoria do time de Caxias do Sul (RS) anunciou a demissão de Marquinhos Santos, que no mesmo dia acertou com o América-MG.

Sem ganhar há cinco partidas no Brasileirão, o Juventude abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 28 pontos. A estreia de Jair Ventura será no sábado diante do Ceará, pela 28ª rodada do Brasileirão, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O último clube de Jair Ventura foi a Chapecoense. No início de agosto, ele foi demitido com apenas 9,5% de aproveitamento, com quatro empates e dez derrotas.

Jair iniciou sua caminhada no futebol como jogador, atuando por clubes do interior do Rio de Janeiro. Em 2006, encerrou a carreira como atleta, mas seguiu estudando, hábito que já tinha desde que jogava.

Em 2009, assumiu como auxiliar técnico do Botafogo. Após passagens ainda pela base do clube carioca, Jair assumiu a equipe principal em 2015. Em 2016, foi o responsável pela grande arrancada do clube no Campeonato Brasileiro, garantindo a vaga na Libertadores do ano seguinte. Além do Botafogo, ele tem passagens ainda por Santos, Corinthians e Sport.

